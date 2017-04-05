闢水源 高市增建伏流水井解旱
每年枯水期，高雄市都會面臨減供、停水窘境，自來水公司七區管理處長王明孝今天指出，計畫增加伏流水取水量，盼可以達到日供應50萬噸。
高雄市每天的民生用水約120萬噸，目前的伏流水供應量約20萬噸，其餘都靠地面取水來自高屏溪攔河堰，但因逢枯水期，高屏溪取水量越來越受限，所以目前高雄市已經展開第一階段限水。
限水對民生用水和工業區的用水都受到衝擊，尤其一些重要的產業面臨缺水，經濟產值將受到影響。
市議員吳益政質詢時要求加速伏流水增闢計畫，慢慢取代民生用水，不僅水質佳、供應量穩定，還能減輕枯水期的缺水壓力。
目前20萬噸的伏流水來自於翁公園及竹寮兩座水井，王明孝說南水局計畫增闢大樹區興田里伏流水井，另外水公司也規劃甲仙溪及高屏溪上游取水，可望再為高雄地區的伏流水增加30萬噸。
王明孝預估明年底前，盼將大高雄地區每日的伏流水量供應達到50萬噸，長遠目標是百萬噸。
至於投資建設經費，王明孝說，每座伏流水井建置費約新台幣2億元，水公司將加速推動建置計畫，以紓解大高雄的用水問題。1060405
(中央社)
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