泰國將頒行第20部憲法 明年可望大選

泰國於1932年實施君主立憲制度，明天將由國王瓦吉拉隆功頒布第20部憲法，依憲法實施後的相關子法制定時程估計，明年9月以後泰國可望舉行大選。

泰國王室宮務處日前宣布國王拉瑪十世將在6日舉行新憲法頒布實施皇家儀式，包括內閣、國民立法議會、最高法院和軍方等部門官員出席，並施放21響禮砲和全國佛寺齊鳴鐘同慶。

這部新憲法是在去年8月7日經過全民公投以6成1的贊成比例通過，也是泰國在1932年實施君主立憲以來的第20部憲法，根據泰國政府的規劃，在新憲法頒布實施後，包括政黨法和選舉法等相關子法，必須在8個月內要完成，再經過國王簽署生效。

泰國媒體推算，泰國的全國性大選可望落在明年下半年，至於確切舉行大選的時程，仍需要視情況而定，泰國政府強調，臨時憲法第44條依然有效，以維持國家的穩定和確保社會秩序。1060405

(中央社)