挨批是川普共謀 伊凡卡：想成善的力量

美國總統川普上任時，矢言只擔任「女兒」角色的伊凡卡，如今在白宮擔起更正式的角色，挨批是川普「共謀」，她出面說，她希望成為「善的力量」，證明父親的政府將獲致成功。

伊凡卡（Ivanka Trump）在她父親上任以來的首場電視訪問中，跟「CBS今晨」（CBS This Morning）主持人金恩（Gayle King）分享自己的看法。完整訪談內容將於明天播出，但「今日美國報」（USA Today）根據「CBS晚間新聞」（CBS Evening News）今天播出的訪談片段作出相關報導。

伊凡卡擔任起父親川普顧問角色後，外界批評她與丈夫、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）都是總統川普的「共謀」。伊凡卡回應說，她不知道這是什麼意思。

伊凡卡說：「如果共謀是希望…成為一股善的力量並產生正面影響，那麼我是共謀。我不知道這麼批評我的人，如果身處我目前這個獨特又前所未見的處境，是否會做出跟我不同的事。」

她說：「我不知道共謀是什麼意思，但我希望時間可以證明我做得很好，更重要的是，證明我父親的政府是成功的，而且我知道會成功。」

伊凡卡也解釋為什麼她沒有公開談論議題。伊凡卡說：「我會說別把沒有公開譴責與保持沉默混淆在一塊了。」伊凡卡說，表達看法的方式很多，有時候是在不張揚情況下進行。

她說：「我與我父親意見相左時，他會知道，我會完全坦白地表達自己。」

伊凡卡說：「當我同意時，我完全投入並支持這項施政方針，希望我可以成為他的資產，產生正面影響。但我也尊重他一向傾聽的這個事實，這是他經營的方式，他當總統就是這樣。」（譯者：中央社張曉雯）1060405

(中央社)