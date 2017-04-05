挨批是川普共謀 伊凡卡：想成善的力量
美國總統川普上任時，矢言只擔任「女兒」角色的伊凡卡，如今在白宮擔起更正式的角色，挨批是川普「共謀」，她出面說，她希望成為「善的力量」，證明父親的政府將獲致成功。
伊凡卡（Ivanka Trump）在她父親上任以來的首場電視訪問中，跟「CBS今晨」（CBS This Morning）主持人金恩（Gayle King）分享自己的看法。完整訪談內容將於明天播出，但「今日美國報」（USA Today）根據「CBS晚間新聞」（CBS Evening News）今天播出的訪談片段作出相關報導。
伊凡卡擔任起父親川普顧問角色後，外界批評她與丈夫、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）都是總統川普的「共謀」。伊凡卡回應說，她不知道這是什麼意思。
伊凡卡說：「如果共謀是希望…成為一股善的力量並產生正面影響，那麼我是共謀。我不知道這麼批評我的人，如果身處我目前這個獨特又前所未見的處境，是否會做出跟我不同的事。」
她說：「我不知道共謀是什麼意思，但我希望時間可以證明我做得很好，更重要的是，證明我父親的政府是成功的，而且我知道會成功。」
伊凡卡也解釋為什麼她沒有公開談論議題。伊凡卡說：「我會說別把沒有公開譴責與保持沉默混淆在一塊了。」伊凡卡說，表達看法的方式很多，有時候是在不張揚情況下進行。
她說：「我與我父親意見相左時，他會知道，我會完全坦白地表達自己。」
伊凡卡說：「當我同意時，我完全投入並支持這項施政方針，希望我可以成為他的資產，產生正面影響。但我也尊重他一向傾聽的這個事實，這是他經營的方式，他當總統就是這樣。」（譯者：中央社張曉雯）1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。