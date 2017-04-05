台中北屯超商遭搶 警掌握對象緝捕

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台中市北屯區熱河路一家超商今天凌晨遭一名男子持西瓜刀闖入，威嚇店員得手新台幣1萬6000元，隨後騎機車逃逸，警方發現歹徒與西區搶案疑似同1人，現緝捕中。

警方調閱，今天凌晨3時，一名男子持西瓜刀闖進北屯區熱河路一家超商，恐嚇店員交出錢，成功得手1萬6000元，隨後騎機車逃逸。

警方表示，調閱監視器畫面，發現歹徒身形、犯案手法與昨天清晨西區的超商搶案相同，研判歹徒恐是同1人。警方鎖定歹徒身分，將全力緝捕到案。

台中市2日內連續傳出3起超商搶案，除上述案件外，4日清晨在西區博館路，一家超商遭歹徒持西瓜刀闖入，得手近萬元後騎車逃逸，警方緝捕中。

另一起則是37歲林姓男子因長年無工作，4日晚間與父親爭吵，5日凌晨憤而離家並持刀搶劫超商，得手2000元，警方亦在緝捕。1060405

(中央社)