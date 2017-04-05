傅(山昆)萁：前瞻計畫沒花蓮 盼有蘇花改二期
花蓮縣長傅(山昆)萁今天呼籲中央政府推動前瞻計畫時，不要忽略在花蓮的建設，尤其花東人殷殷期盼的蘇花改第二期工程，交通部置若罔聞，讓花蓮人回家路途依然好難。
傅(山昆)萁上午召開記者會，針對媒體報導清明節假期，有民眾從蘇澳到花蓮塞車7個小時才到達，呼籲政府重視花蓮人民能有完整、安全的回家路。
傅(山昆)萁說，蘇花改第一期工程將在這兩年陸續完工，但是蘇花改的第二期工程，包括東澳到南澳、和中到和仁、崇德到大清水道路改善，到目前為止交通部依然置若罔聞。在這一次返鄉掃墓的大塞車中，再一次讓鄉親不斷地、痛苦地哀鳴。
傅(山昆)萁表示，當看到中央政府推動的前瞻計畫，準備舉上兆元的子孫負債來推動基礎建設，但花東地區、尤其是花蓮，卻沒看到任何預算；總統蔡英文在競選期間不斷表達對花東人民的歉意，希望未來能夠補償花東人民，但至今所謂前瞻計畫，看不到花蓮的基礎建設。
花蓮縣政府行政暨研考處長林金虎會後補充說明，3月中旬行政院政務委員張景森曾會見花、東縣長聽取意見，當時傅(山昆)萁即提出蘇花改二期工程和花東鐵路雙軌儘快動工；會後，也因應前瞻計畫提出數位、城鄉、水環境、綠能四大主軸共45案約新台幣94億多元計畫，可惜遲未接到任何後續相關因應或執行。1060405
(中央社)
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