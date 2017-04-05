教中國人講道德 美國校園傳單惹議
美國德州大學奧斯汀分校日前出現一張傳單，聲稱要「給中國人上道德課」，並指責「中國人知道複製別人的智慧財產權是違法的嗎」？引起中國大陸留學生不滿，揚言採取反制措施。
環球網引述美國媒體報導，這張傳單被拍下後，被公布在德州大學奧斯汀分校的「中國學生學者聯合會」論壇上，引起關注。
這張傳單以「給中國人上的道德課」為標題，並在「中國人」下方劃線。內容提到，「中國人，你們知道複製別人的智慧財產權，實際上是偷竊別人的成果，且是違法的嗎？我們知道在你們的文化裡，這麼做不是壞事」。
傳單內容說，「當你們在找工作或申請研究所時，你們知道在訊息和技能上作假，是違法的嗎」；「你們知不知道打嗝和放屁是不道德的？我們知道在你們的文化裡，這麼做沒關係」。
報導指出，奧斯汀分校校長芬維斯（Gregory Fenves）發表聲明，指這類「懷疑、仇恨和偏見」的傳單是「完全無法接受的」，校方已對此事展開調查。而張貼傳單的學生已被找到，校方正對他的行為展開審查。但報導並未提到這名學生的身分。
報導說，奧斯汀分校中國學生學者聯合會揚言，如果發現這是一起有組織、有計劃的「辱華行動」，他們將「採取相應措施，不會讓事件不了了之」。1060405
(中央社)
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