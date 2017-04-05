柯媽人氣旺 柯文哲：沒事做就被找吃飯

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媒體報導，台北市長柯文哲母親何瑞英人氣旺，許多政治人物紛紛邀約她出席站台。柯文哲今天說，「老頭子家中沒事做，就會被人叫出去吃飯」，會告知自己母親，不要隨便答應。

周刊報導，柯文哲的媽媽何瑞英人氣旺，具有「來者不拒」親和力，何瑞英3日過生日，多名友人替她辦生日慶生會，且現場賓客雲集，不乏政商界大咖，有不少想競爭縣市長選舉的政治人物，也想找柯媽站台。

柯文哲5日中午視察前進指揮所，會後接受聯訪，媒體提問，關於柯媽近期被政治人物狂邀站台想法。

柯文哲說，「老頭子在新竹家中沒事做，整天無聊，就會被人叫出去吃飯」，會告知自己的母親「少出去吃飯，不要隨便答應人家」，「我也會稍微注意一下」。

至於位於捷運龍山寺站的地下2樓「艋舺龍山文創B2」營運至今約3個月，但卻有店家反映，平日1天光顧人數為個位數，1天營業額往往掛蛋，發不出員工薪水，只能咬牙苦撐。

柯文哲表示，赴東南亞參訪前，有赴龍山寺地下街勘查，發現龍山寺B1遊客很多，但要如何把遊客引導至B2，則「需要重作標示」，應該這1、2星期會完工，且龍山寺一年觀光客就超過300萬人，廠商這幾天也會前往貼導引標示。

周刊報導八里污水處理廠把污水直接排放海洋一案，柯文哲說，工務局現已著手處理，但發生4、5年的狀況，「為何過去都沒人發現」，會做完整調查。1060405

(中央社)