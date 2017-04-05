柯媽人氣旺 柯文哲：沒事做就被找吃飯
媒體報導，台北市長柯文哲母親何瑞英人氣旺，許多政治人物紛紛邀約她出席站台。柯文哲今天說，「老頭子家中沒事做，就會被人叫出去吃飯」，會告知自己母親，不要隨便答應。
周刊報導，柯文哲的媽媽何瑞英人氣旺，具有「來者不拒」親和力，何瑞英3日過生日，多名友人替她辦生日慶生會，且現場賓客雲集，不乏政商界大咖，有不少想競爭縣市長選舉的政治人物，也想找柯媽站台。
柯文哲5日中午視察前進指揮所，會後接受聯訪，媒體提問，關於柯媽近期被政治人物狂邀站台想法。
柯文哲說，「老頭子在新竹家中沒事做，整天無聊，就會被人叫出去吃飯」，會告知自己的母親「少出去吃飯，不要隨便答應人家」，「我也會稍微注意一下」。
至於位於捷運龍山寺站的地下2樓「艋舺龍山文創B2」營運至今約3個月，但卻有店家反映，平日1天光顧人數為個位數，1天營業額往往掛蛋，發不出員工薪水，只能咬牙苦撐。
柯文哲表示，赴東南亞參訪前，有赴龍山寺地下街勘查，發現龍山寺B1遊客很多，但要如何把遊客引導至B2，則「需要重作標示」，應該這1、2星期會完工，且龍山寺一年觀光客就超過300萬人，廠商這幾天也會前往貼導引標示。
周刊報導八里污水處理廠把污水直接排放海洋一案，柯文哲說，工務局現已著手處理，但發生4、5年的狀況，「為何過去都沒人發現」，會做完整調查。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。