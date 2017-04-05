搭北京地鐵被擠成癱瘓 陸男獲賠逾百萬

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中國大陸男子王濤（化名）2014年上午尖峰時刻乘坐北京地鐵被擠到癱瘓。王濤認為，北京地鐵公司未盡到保障義務，一狀告上法院，獲賠人民幣26餘萬元（新台幣約116萬元）。

法制晚報報導，55歲的王濤2014年在北京地鐵5號線天通苑北站乘車，當時乘客較多、月台擁擠，在車門打開瞬間，後排乘客快速衝上前，瞬間將站在前排的王濤擠進車廂，王濤立刻飛撞到對側車門並昏迷。

經診斷，王濤脊髓震盪損傷、四肢癱瘓，被醫院評為4級傷殘。王濤認為，北京市地鐵運營有限公司的營運及管理有過失，一狀告上法院，要求賠償醫療費、傷殘費並給付受傷期間的工資等共計190萬餘元。

北京地鐵公司與負責營運天通苑北站的北京地鐵運營一分公司辯稱，服務無瑕疵，車輛也未故障，王濤明知尖峰時刻乘客多，為爭搶座位被排在身後的乘客推擠才發生意外。此外，王濤病歷也顯示，他患有多年頸椎病。

北京市昌平區人民法院指出，王濤在乘車過程被推擠致殘，本身沒有錯，地鐵營運和管理方在尖峰時刻應採取特別的安全保障措施。法院最終判決，北京地鐵公司、運營一分公司應賠26萬餘元，駁回其他訴訟請求。1060405

(中央社)