搭北京地鐵被擠成癱瘓 陸男獲賠逾百萬
中國大陸男子王濤（化名）2014年上午尖峰時刻乘坐北京地鐵被擠到癱瘓。王濤認為，北京地鐵公司未盡到保障義務，一狀告上法院，獲賠人民幣26餘萬元（新台幣約116萬元）。
法制晚報報導，55歲的王濤2014年在北京地鐵5號線天通苑北站乘車，當時乘客較多、月台擁擠，在車門打開瞬間，後排乘客快速衝上前，瞬間將站在前排的王濤擠進車廂，王濤立刻飛撞到對側車門並昏迷。
經診斷，王濤脊髓震盪損傷、四肢癱瘓，被醫院評為4級傷殘。王濤認為，北京市地鐵運營有限公司的營運及管理有過失，一狀告上法院，要求賠償醫療費、傷殘費並給付受傷期間的工資等共計190萬餘元。
北京地鐵公司與負責營運天通苑北站的北京地鐵運營一分公司辯稱，服務無瑕疵，車輛也未故障，王濤明知尖峰時刻乘客多，為爭搶座位被排在身後的乘客推擠才發生意外。此外，王濤病歷也顯示，他患有多年頸椎病。
北京市昌平區人民法院指出，王濤在乘車過程被推擠致殘，本身沒有錯，地鐵營運和管理方在尖峰時刻應採取特別的安全保障措施。法院最終判決，北京地鐵公司、運營一分公司應賠26萬餘元，駁回其他訴訟請求。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。