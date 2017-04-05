莊凱勛被打腫臉 李淳失手嚇到出戲
演員李淳在驚悚懸疑國片「目擊者」與演員莊凱勛有場搏鬥戲，不小心真的打到莊凱勛，李淳說，打到時有點嚇到出戲，莊凱勛的臉立刻腫起來。
「目擊者」是導演程偉豪執導，演員卡司有莊凱勛、許瑋甯、柯佳嬿、李銘順、李淳等人，描述社會線記者「小齊」調查新聞發生車禍，意外串起9年前另起肇事逃逸的死亡車禍，隨著深入調查，一連串事件不斷發生，查到的「真相」樣貌一次次被顛覆。
李淳角色在電影上映前被下封口令，上映5天終於宣布解禁，李淳飾演陰沉暴力的警察「阿緯」，片中與莊凱勛激烈搏鬥，結果意外打傷莊凱勛，莊凱勛的臉立刻腫起來。
接受中央通訊社專訪時，莊凱勛說，「真的腫得像豬頭」，那時還怕觀眾看到會以為傷口太假，拍完凌晨立刻到醫院掛急診，嘴裡的肉裂開，原應縫起來，但怕影響後續的戲決定不縫，隔天拍吻戲時，一直感受到嘴裡血味。
李淳表示，空間限制及機器擺放位置，手無法離莊凱勛的臉很遠，且情緒較激動，判斷距離有問題就真的打到，有點嚇到出戲，但導演沒喊卡，莊凱勛也繼續演，他心想「一定要演下去」，當他講完台詞，喊卡後大家衝上來看傷勢，真的腫得很嚴重，但莊凱勛非常大方專業、沒生氣。
開拍前特地到武館訓練，莊凱勛笑說，原本武術指導編排動作看起來像兩個高手對打，但片中角色只是宅男警察和記者，他和李淳就按照走位討論動作，「開拍前受訓2到3天，從早打到晚」。1060405
(中央社)
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