刺傷電信局員工又毆警 男子罪加一等

張姓男子今天持剪刀在高雄市中華電信門市櫃台行凶，無故刺傷行員又毆傷警員，被帶回偵辦又不配合辦案，拒不說明行凶原因，全案訊後將依傷害、妨害公務等罪嫌送辦。

警方說，45歲的張男有傷害、詐欺等多項前科，上午9時餘，他走進位於高市林森一路、七賢一路的中華電信門市，站在17號櫃台前，28歲的周姓行員上前詢問「需要辦理何項業務服務」，張男二話不說拿出一把剪刀刺向周員，周員立即用左手臂阻擋，左手上臂被剪刀刺進，當場流血如注。

警方又說，周員同事見狀立即報警，並將他帶進員工休息室，隨後將他送上救護車送醫。警方隨後趕到當場逮捕張男，緝捕過程，張男極力反抗並出拳攻擊黃姓員警，造成黃員右眼旁擦傷。

警方指出，張男被帶回偵辦時，拒不說明行凶原因1060405

(中央社)