自己先笑歪！小哥費玉清開黃腔 神解「麻將4步驟」
「美聲歌王」費玉清今年已經61歲，他縱橫歌壇40餘年，握主持棒也相當受歡迎，而出了名愛護羽毛的小哥，除了身材、外貌保養得宜外，斯文的他還為養聲過著清幽簡單的生活，而看似斯文正經的他，其實相當幽默，唯一比較趣味的嗜好，就是愛在節目上開個幽默黃腔，日前他又貢獻新梗，神解「麻將四步驟」，這次可幽默到他自己先笑歪了。
一段費玉清日前上對岸綜藝節目的片段，被張貼在臉書上，只見他穿著招牌筆挺正裝，帶來一段黃色段子，故事主角是一位老伯伯，娶了一個相差好多歲的嫩妻，引來鄰居議論，擔心他受騙，「這…這不好吧，您確定要娶她嗎？」「這將來怎麼辦？」，一堆問題，但重點是「那您身體受得了嗎？伯伯」。
只見費玉清一人分飾鄰里與老伯，以老人家的語氣回應道：「這有什麼關係，這個就跟打麻將一樣嘛！就是『多吃、多摸、多碰、少放炮』」，語畢小哥自己在台上笑歪，還重複了「四步驟」，連見識豐富的他都忍不住害羞摀臉，笑到噴淚，逗趣的激動反應吸睛程度都快比過笑話本身了！
(中時電子報)
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