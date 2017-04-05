縣定古蹟彰化慶安宮200歲生日 古蹟為舞台好戲連7天

彰化縣定慶安宮200歲生日！彰化市公所自8日起到14日一連7天，盛大舉辦「福在慶安」周年慶活動。（吳敏菁攝）

慶安宮兩百週年，彰化市公所自8日起到14日一連7天，盛大舉辦「福在慶安」周年慶活動，彰化市長邱建富主持敲鑼。（吳敏菁攝）

彰化市邱建富邀請一起來參加慶安宮活動，獎品多多，一起好康逗相報。（吳敏菁攝）

大竹國小歌仔戲團為慶祝慶安宮兩百周年，特別演出包生大帝護眾生。（吳敏菁攝）

大竹國小歌仔戲團為慶祝慶安宮兩百周年，粉墨登場演出包生大帝護眾生。（吳敏菁攝）

彰化縣定慶安宮200歲生日！彰化市公所自8日起到14日一連7天，盛大舉辦「福在慶安」周年慶活動，包括兒童歌仔戲、布袋戲和多位知名動感與實力派歌手展現歌藝、魔術劇團和美食兌換、健康諮詢等，以古蹟為舞台，邀請一起來感受信仰、文化之美。

彰化慶安宮創建嘉慶23年（1818），又稱大道公廟，主祀醫療之神保生大帝，二次大戰期間，慶安宮曾遭美軍飛機轟炸，至今仍可以看到戰爭留下痕跡，慶安宮就位在熱鬧的永樂街夜市，交織了許多人廟埕熱鬧記憶，前議長白鴻森回憶小時候就是被保生打第保佑長大。

「大道公風、媽祖婆雨」，民俗傳說媽祖和大道公悔婚、鬥法，也為信仰添色彩，主祀慶安宮和天后宮就在同條街的幾步路之遙，同樣都在3月誕辰，更增「鬥熱鬧」的逸趣。

「福在慶安」！名不虛傳，市長邱建富表示，8日下午3點，大竹國小兒童歌仔戲廟埕演出「保生大帝護眾生」，現場放送爆米花、棉花糖，重喚廟埕看戲樂趣，小朋友粉墨登場，也讓人看到文化的薪傳。

邱建富說，主場活動從9日下午1點30分開始，前200名早鳥還送好神禮，呼應醫藥之神保生大帝的神蹟，現場安排彰化診所協會、彰化秀傳紀念醫院提供健康義診，還有歌手張文綺、董育君、陳隨意、謝宜君，以及魔術劇團帶民眾進入奇幻魔術世界。

接著10日起一連3天舉辦「祈安法會」，11日上午11時舉辦保生大帝聖誕祝壽大典，現場送出1000個天然礦石提煉環保健康杯，並結合主題，展出50多種藥用植物，慶安宮珍貴藥籤筒、藥籤版，廟方準備藥膳、養生茶湯、平安圓、長壽麵供信眾福食吃平安。

還有「驚動武林」壓軸，邱建富邀請，12至14日一連3個晚上7點起，黃文郎五洲布袋戲轟動登場，現場可抽液晶螢幕、古典玩偶、電風扇等，歡迎「好康逗相報」。

(中時)