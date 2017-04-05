變形金剛西亞李畢福 新片只賣出1張票

我要評比

因「變形金剛」系列片走紅全球的男星西亞李畢福（Shia LaBeouf），新片「男人倒下」（Man Down）在英國首映成績慘澹得可憐，只賣出足以登上金氏世界紀錄的1張票。

「每日郵報」（Daily Mail）引用市場研究機構ComScore統計報導，「男人倒下」在英國上映的首個週末，票房只有7英鎊，約新台幣271元。

根據「綜藝」（Variety）報導，如此的票房約等同於賣掉1張票，因為英國電影協會（UK Cinema Association）公告的平均票價每張為7.21英鎊。

不過，有一點要提醒，這部電影全英國只有伯恩利（Burnley）1家電影院在放映，目前仍持續上映中。

本片同步推出數位隨選播映服務，所以，也許西亞李畢福的粉絲其實選擇舒服地在家中看這部電影。

「衛報」（The Guardian）報導，本片的DVD與藍光版本都預計下個月推出。

ComScore資深媒體分析師德葛拉畢迪恩（Paul Dergarabedian）則對「綜藝」表示「可憐的西亞，」「這種首映成績，有可能登上金氏世界紀錄或什麼的。」（譯者：中央社許湘欣）1060405

(中央社)