連續強震 菲國八打雁省宣布災難狀態

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菲國呂宋島中南部八打雁省（Batangas）昨晚連續3次強震，雖未傳出人員傷亡，但地方政府今天仍宣布全省進入災難狀態。

八打雁省省長曼達納斯（Hermilando Mandanas）說，省政府大樓出現多道裂痕，可能需要1600萬披索（約新台幣1100萬元）才能修復。

曼達納斯也宣布全省學校今天停課，以利校方勘察建築架構。

菲國地方政府宣布災難狀態之後，即可動用緊急救災款。

根據菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）的通告，八打雁省昨晚發生3次強震，震央均在亭洛伊鎮（Tingloy）附近，規模分別達5.4、4.6以及4.9，其他規模小的餘震超過40次。

地震釋放的能量強烈，就連遠在130多公里外的馬尼拉，也感受到3級到4級的震度，許多台商在社群網站留言，相互關心。

目前救災單位尚未回報重大災情，但臉友Queen Andrea Sauermann就張貼了數張古老教堂外的照片，可以見到大石塊從高處剝落後碎裂一地，如果砸到人，後果不堪設想。

根據DZMM廣播電台報導，地震發生後，八打雁省許多地方的居民逃出屋外，在空曠之處過夜。1060405

(中央社)