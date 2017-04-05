金門博弈公投連署過關 網友罵翻天
金門縣議員蔡春生所提博弈公投連署過關。他表示，博弈是為了帶動週邊觀光產業，創造就業機會，讓金門更好。但社群媒體上，現也出現不少「賭爛」、「我反賭」的反對聲浪。
蔡春生的連署文指出，「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5%觀光博弈？」目前有6207人連署，達到門檻。
受訪時，蔡春生表示，白酒市場已不像以往熱絡，金門不能再只靠金門酒廠；只要金門有人潮絕對能帶動金酒更上層樓，觀光客來30萬人，一人買2瓶，「金酒還怕什麼」？
蔡春生說，很多金門鄉親在民國20、30年到新加坡和馬來西亞打拚，現在都到台灣打拚，老人家沒人照顧，這樣很不好；他說，讓後代子弟有就業機會，以後金門會更好。
他並指出，博弈不是百分百全金門都在賭博，而是帶動週邊觀光產業，沒有像外界講的那麼不好。此外，他提到，先進國家新加坡最反對博弈，但卻設有賭場，「我們也要學學別人，不要故步自封」，引進管理辦法，就沒有這麼多問題。
連署過關後，蔡春生說，大家要共同努力讓公投通過，讓金門更好；子弟不要再到外面打拚，把老人家留在金門。
不過，一些金門鄉親得知博弈連署過關後，十分愕然，網路也出現不少罵聲。董姓民眾指出，金門設籍人口近14萬、實住人口約5萬，幽靈人口可能成為決勝關鍵，博弈公投如果通過，居住本地金門人卻要承擔賭、毒、色的苦果，炒地炒股集團與政客撈盡好處，拍拍屁股走人，他懇請在台的鄉親返家，投下反對的一票。
對於博弈公投連署過關，反對的網友形容真是「賭爛」，也有人說「我是金門人，我反賭！我反賭！我反賭！」、「要堅守這塊淨土」、「我不是金門人，但我愛金門，我反賭，金門加油」。1060405
(中央社)
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