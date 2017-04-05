小黃運將自焚身亡 遺書吐露工作不順

高雄市左營區今天凌晨發生計程車司機自焚案，鍾姓司機當場在車外以汽油引火自焚身亡；警方從車上找到的遺書研判，鍾男應是工作不順而想不開輕生。

警方說，鍾男凌晨1時餘將車開至左營區富民路與德威街口，打開駕駛座走出車外，在路口以汽油引火自焚，警消據報趕往搶救，鍾男全身已被燒焦，部分殘留汽油流進附近水溝，從人孔蓋冒出火苗，警消14分鐘內一一撲滅。

警方現場採證在計程車內發現遺書，鍾男在遺書中寫到，請警方聯絡他的家人，並透露因工作不順不想活了而自殺。

警方指出，死者是31歲、戶籍設在屏東的鍾姓男子，農曆過年後就沒有再跟家人聯絡，不久前從原本的工作離職後改開計程車，疑因工作不順而尋短。

鍾男家屬接獲警方通知後前來指認，並將配合請檢察官和法醫相驗，釐清死因。警方並呼籲，自殺不能解決問是，民眾要珍惜生命。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。

1060405

(中央社)