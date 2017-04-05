小黃運將自焚身亡 遺書吐露工作不順
高雄市左營區今天凌晨發生計程車司機自焚案，鍾姓司機當場在車外以汽油引火自焚身亡；警方從車上找到的遺書研判，鍾男應是工作不順而想不開輕生。
警方說，鍾男凌晨1時餘將車開至左營區富民路與德威街口，打開駕駛座走出車外，在路口以汽油引火自焚，警消據報趕往搶救，鍾男全身已被燒焦，部分殘留汽油流進附近水溝，從人孔蓋冒出火苗，警消14分鐘內一一撲滅。
警方現場採證在計程車內發現遺書，鍾男在遺書中寫到，請警方聯絡他的家人，並透露因工作不順不想活了而自殺。
警方指出，死者是31歲、戶籍設在屏東的鍾姓男子，農曆過年後就沒有再跟家人聯絡，不久前從原本的工作離職後改開計程車，疑因工作不順而尋短。
鍾男家屬接獲警方通知後前來指認，並將配合請檢察官和法醫相驗，釐清死因。警方並呼籲，自殺不能解決問是，民眾要珍惜生命。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。
1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。