林昶佐：仁濟院地產流向 轉型正義要查

時代力量立委林昶佐今說，從戰後到威權時期國有財產遭私人、團體不當移轉為私產，其中仁濟院原本是公有，戰後卻轉為私有，精華地產流向哪完全不清不楚，轉型正義該充分調查。

林昶佐28日在社群網站臉書（Facebook）發文指出，日治時代原為公立機構的「仁濟院」，在台北市區精華地段擁龐大地產，戰後竟被登記為「私立」仁濟院，由連震東家族掌控，現值高達新台幣數十億；這些被私人或團體所侵佔的國家財產，應在轉型正義徹底調查、還原真相，讓財產回歸國家。

林昶佐上午受訪時表示，其實不能說是盯上仁濟院，這只是戰後到威權時期國家財產被私人、團體不當移轉，變成私產的案例而已。現在已經開始清查中國國民黨的不當黨產，但不能忽略其他團體、個人在交接過程中，把公有財產轉為私有。

林昶佐說，轉型正義的第一步，就是要清查真相、調查真相，讓社會大眾都能清楚瞭解。仁濟院在台北市有太多精華地產，變成私有仁濟院後怎麼轉賣，都是應該了解的真相，要有清楚法律去做真相調查，如何讓國家財產回歸國有。

林昶佐表示，仁濟院變成私人的是事實，公有仁濟院怎麼會變私有仁濟院，「這一向不清不楚」，私有仁濟院地產後來流向哪也不清不楚，「這跟後來誰當董事長可能有關係，也可能沒關係」，都是轉型正義工程應該調查。

他也說，非常希望促進轉型正義條例在這會期有進展，不是只有處理黨國的不當財產，包括除垢，受害者權利回復、名譽回復等都要處理；台灣的轉型正義不能不去處理其他工作，以及個人或團體違反公平正義的行為。1060405

(中央社)