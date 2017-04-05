西門町雨傘阿伯 連偷7間商家遭逮

49歲竊盜慣犯張男，出沒西門町附近行竊，因以雨傘遮掩監視器被稱為「雨傘阿伯」，多次行竊被逮，他仍不知悔改，這次連偷7間商家，再次遭警方逮捕。

台北市警局萬華分局調查，張姓男子平時遊手好閒，只要缺錢花用就會下手行竊，多次被逮仍不悔改，令警方十分頭痛，2月至3月期間有7間商家接連失竊，分布在昆寧街、武昌街、西寧南路、峨眉街等地方。

警方調閱監視畫面，發現果真又是「雨傘阿伯」張男所為，循線在其住處逮人，他坦承犯案，供稱因賭博把錢花光又欠債，才出此下策，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。1060405

(中央社)