阻民眾餵食彌猴 高市議員提議「恐懼訴求」

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壽山彌猴數量增加，市議員郭建盟提議廣設告示，提醒民眾彌猴身上有多種寄生蟲、以及致死率極高的病毒，用「恐懼訴求」讓民眾不敢餵食。（壽山國家自然公園籌備處提供）

壽山彌猴與居民衝突屢見不鮮，高雄市議員郭建盟質詢時，建議用「恐懼訴求」，設告示宣傳彌猴身上有致死率高的病毒，讓民眾不敢餵食；但愛護彌猴的保育人士指出，這幾年彌猴常被毒殺，政府應促進共生，而非用片面資訊恐嚇民眾，加深對立。

5日議會農林部門質詢，市議員郭建盟提出，據學者估計，壽山、柴山目前約有1500隻彌猴，數量逐年增加，要化解人猴衝突，阻絕人為餵食是首要之務，他建議3帖猛藥，首先是力推「恐懼訴求」，豎立告示提醒民眾，彌猴身上有9種人畜共生的寄生蟲、以及致死率病毒高達70%的Ｂ疱疹病毒。

其次則是加強「以照片追人開罰」，防止人猴共處的親暱照片誤導保育觀念；第三是修法，提高餵食及騷擾彌猴罰責，並增加檢舉獎金，強力執法。

他另提2項建言，要求市府徹查彌猴族群數量及消長趨勢；此外，補助果農開發防猴掠食裝備、輔導住民加裝防猴入侵設備。

農業局長蔡復進表示，彌猴與人類的衝突處理上，確實有改善空間，將持續與壽山國家自然公園籌備處合作，調查彌猴族群數量，並與學者討論，以適當方式豎立告示，教育民眾彌猴可能帶有寄生蟲與病毒，宣導切勿人為餵食。

然而，台灣獼猴吱吱黨發言人林美美說，台灣獼猴半數具疱疹B病毒抗體，沒發病就不會傳染，且病毒1932年發現至今，野外傳染給人的案例是零，重點要懂得預防、做好清潔，而非用片面資訊恐嚇民眾，徒增彌猴遭毒殺、攻擊的危險。

(中時)