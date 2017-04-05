萌！動物園羊駝寶寶誕生！披雪白衣裳探索新世界

羊駝寶寶「妮嘉」緊緊黏在媽媽身邊，玩累了便會像沒了電一樣，瞬間倒頭就睡。（台北市立動物園提供）

剛過完兒童節，動物園又傳出好消息！又有萌寶寶誕生囉！台北市立動物園兒童動物區的羊駝媽媽「安妮」與羊駝爸爸「比利」，於3月21日喜迎牠們的第三胎寶寶「妮嘉」。

羊駝寶寶一身雪白的衣裳，在陽光的照耀下顯得特別亮眼，現在到兒童動物區，就可以看到牠好奇地探頭探腦、四處跑跳、或緊緊黏在媽媽身邊，玩累了便會像沒了電一樣，瞬間倒頭就睡。再經過幾週適應環境之後，「妮嘉」就可以與哥哥姐姐們混群，一起在戶外活動場歡聚，共享天倫囉！

「妮嘉」剛出生時體重約6.4公斤，而目前已經來到約7.2公斤。才出生沒多久的牠對於周圍的環境感到相當好奇，每一步都像探險一般，精力充沛地在戶外活動場中跑來跑去，有時跑得太遠，媽媽「安妮」還會發出「嗯~~嗯~~」的叫聲，把羊駝寶寶呼喚回來，但沒過多久，頑皮的「妮嘉」又會偷偷跑開，自行去探索環境。

羊駝寶寶「妮嘉」還在觀察適應階段，因此戶外活動場分為上午及下午兩個時段，分別讓媽媽與「妮嘉」、「妮可」與「麥斯」輪流出來散步。（台北市立動物園提供）

母羊駝因為「刺激排卵」的特性，並沒有固定的發情期，懷孕期程在11個半月左右，寶寶出生後約4到6個月便會斷奶。然而也有例外，像是前年出生的「麥斯」，保育員發現當「麥斯」受到驚嚇或不安時，仍然會跑到安妮身邊想要吸吮母乳撒撒嬌，尋求媽媽的安慰，但這樣的行為多半只是安定心神的作用。

羊駝的外觀因為遺傳多樣性因素，使得毛色或斑塊分布多達57種變化，每一隻羊駝的毛皮都有自己獨特的形狀與樣貌。因此，許多民眾會對同一家族羊駝毛色的多樣感到疑惑，就以「妮嘉」來說，雪白的絨毛與家族中每隻個體都不相同，是不是長大後還會變色呢？答案是不會的，因為豐富的基因多樣性造就了獨一無二的個體，所以牠們出生後是什麼顏色，是不會再隨著時間而改變的哦！

在羊駝家族中，姐姐「妮可」毛色偏黃，個性相當穩定，走起路來散發出優雅氣質，與媽媽「安妮」較為相像；弟弟「麥斯」毛色為深咖啡色，前腳彷彿穿了雙白襪子，還是天真無邪的牠，總是蹦蹦跳跳當「妮可」的跟屁蟲，姊弟倆感情非常好，只是偶爾會發生忘記踩剎車的慘劇，迎頭撞上姊姊，惹得「妮可」忍不住朝著牠吐口水洩洩怨氣。

目前妹妹「妮嘉」還在觀察適應階段，因此戶外活動場分為上午及下午兩個時段，分別讓媽媽與「妮嘉」、「妮可」與「麥斯」輪流出來散步。平時保育員會準備桑葉、乾草及專用飼料等食物作為主餐，但牠們最愛的還是下午茶時間的蘿蔔簽。羊駝們享用的時段為上午11點及下午3點，歡迎大家來到兒童動物區拜訪這群可愛又活潑的羊駝家族哦！

(中時電子報)

羊駝的外觀因為遺傳多樣性因素，使得毛色或斑塊分布多達57種變化，每一隻羊駝的毛皮都有自己獨特的形狀與樣貌。（台北市立動物園提供）