藍委：執意開放美豬 公民不服從將再起

針對核食、美豬解禁議題，衛福部長陳時中日前接受專訪時表示，只要確保食用安全，不反對解禁。對此，國民黨立法院黨團5日在立法院舉行記者會，譴責陳時中的發言，若政府執意開放含瘦肉精美豬，另一波公民不服從運動，就會從捍衛食安開始。中央社記者裴禛攝 106年4月5日

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天說，學生佔領立法院，有所謂的公民不服從，被宣告無罪，若政府執意開放含瘦肉精美豬，另一波公民不服從運動，就會從捍衛食安開始。

針對核食、美豬解禁議題，衛福部長陳時中日前接受專訪時表示，只要確保食用安全，不反對解禁。對此，國民黨立法院黨團今天召開記者會，譴責陳時中的發言。

王育敏表示，新政府上台後對食安的防守是節節敗退，看不出捍衛食安的堅定的立場，陳時中上任以來，發生偽藥、過期乳瑪琳、農藥氟派瑞的爭議，甚至自己還說要開放含瘦肉精的美豬，若衛福部長都不能堅守捍衛國人的食安，請問對政府還有何食安信心？

王育敏說，國民黨團堅決反對含瘦肉精美豬進口，若政府一意孤行，人民一定走上街頭，敬告政府絕不能出賣國人健康；太陽花學運佔領立法院，有所謂的公民不服從，已被法院宣告無罪，食安的議題更是涉及到廣大公眾利益，若政府執意要開放，另一波風起雲湧的公民不服從運動，就會從捍衛食安開始。

國民黨立委王惠美則說，究竟是台美貿易重要，還是台灣人民健康重要？請執政者不要只會討好美國，就來出賣台灣人民的健康；豬肉是台灣重要的農業產品，在沒有完整的配套，就要開放美豬進口，將嚴重衝擊台灣養豬產業。

民進黨立法院黨團副幹事長莊瑞雄說，食品安全需要科學驗證，科學驗證除了參考國際規範外，更需注意這是高度政治爭議焦點，所以民眾的疑慮，行政部門也要關注，尤其這涉及不同政黨過去的主張，民眾會嚴格檢驗。1060405

(中央社)