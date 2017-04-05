雲林地檢大掃毒 查扣毒品逾7公斤

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雲林地檢署配合高檢署執行大掃毒政策，指揮警、憲等單位破獲販賣毒品者，查扣安非他命等毒品逾7公斤。

雲林地檢署今天表示，檢方指揮警、憲等單位，於3月17日查獲劉姓男子、陳姓女子2人涉嫌意圖販賣安非他命案件，當場查扣安非他命7公斤、咖啡包7包，及現金新台幣43萬元，檢方複訊後，陳女以20萬元交保候傳，劉男另案解送橋頭地檢署執行徒刑。

雲林地檢署指出，檢方指揮雲林縣警察局北港分局，於3月17日查獲破獲2名謝姓男子涉嫌販賣毒品案件，查扣毒品海洛因172包（毛重約122.57公克）、安非他命39包（毛重共約100.01公克）、吸食器5組、注射針筒2支、夾鏈袋4袋、帳冊1本等證物。2人遭聲請羈押獲准。1060405

(中央社)