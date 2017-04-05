恭喜！爆郭富城本周完婚 揪友婚前大解放
51歲天王郭富城與小22歲女友方媛交往近兩年，上月爆在香港申請登記結婚，港媒今(5日)報導，目擊郭天王昨晚急揪友來個「婚前大解放」，眾人到銅鑼灣吃鍋，在VIP包廂裡聊得相當起勁，疑在確認結婚細節，知情人更指出，郭富城與方媛的婚禮最快將在本周舉行！
先前在無錫趕拍電影《西遊記：女兒國》的郭富城，先前有報導稱他近日返港是為看皮膚科，不久後便要回到片場，但《on.cc東網》掌握可靠消息指出，郭富城其實已將該片戲份拍完，趁接拍下部片空檔，將在本周完婚宴客，而方媛這幾天也忙挑婚紗、珠寶，準備成為郭天王最美新娘。
媒體昨目擊郭富城和一男兩女到銅鑼灣一處火鍋店用餐，郭富城特地訂了VIP包廂，疑為了方便討論婚事，直到晚上11點多，郭富城才戴上口罩離開餐廳，期間有路人道賀他新婚快樂，郭富城也春風滿面地揮手道謝，雖未回答記者提問，但看來心情相當不錯，最後坐上橘紅色跑車打道回府。
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
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