蔣公銅像拆不拆？中山大學iConcern決定去留
中山大學蔣介石銅像每逢228就成被潑漆對象，校方因此成立「銅像處理委員會」5日並宣布以民主審議機制，透過校園數位交流平台「iConcern」形成討論，再交由校務會議做出定奪，包括師生、教職員及校友都可參與。
中山大學政治所教授廖達琪帶領團隊受教育部委託，首創數位平台iConcern，即起至6月10日止，接受線上討論如何處理校園銅像。廖達琪指出，意見的形成不以參與人數多寡為絕對值，更在乎的是意見內容的品質。
目前iConcern設有校史、政治、哲學與美學及空間等多個面向說明銅像議題，為帶動學生勇於表達，學務處還提出鼓勵辦法，只要上iConcern針對銅像議題發表300字以上留言就可獲得1點，集滿8點能夠抽獎。
學生會長郭書成認為，雖然感覺要有誘因才會有人參與，但台灣社會普遍對公共議題冷漠，如果能形成習慣，他覺得這作法不失為初期鼓勵辦法。
(中時)
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