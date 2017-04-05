廣東中山縱火案 嫌犯逃離時自己炸死

5日上午廣東中山市公安局通過官方微博發布消息指稱：中山警方經過9小時奮戰，4月4日晚8時30分許發生在小欖鎮聯豐社區的爆炸刑事案件已於次日凌晨5時30分偵破。

南方網報導，犯罪嫌疑人為44歲林姓男子，由於與霍姓男子長期存在私人矛盾，為報復霍某，林某於案發當晚駕駛一輛麵包車到小欖鎮聯豐社區一民宅前院內，用安置在車內的自製汽油噴火裝置對正在聚餐的霍某等人噴射汽油並點燃，在準備逃離時，意外引燃車內汽油瓶引起爆炸，導致1人當場死亡（經DNA鑒定，死者為犯罪嫌疑人），另有3人重傷。

目前相關後續工作仍在進行中。

(旺報)