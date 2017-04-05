溪州成功旅社遭惡意破壞，歹徒偷門牌留穢言

溪州成功旅社的歷史門牌被偷走。鐘武達攝。

歹徒在成功旅社門外的留言板上寫下骯髒的字眼及電話。鐘武達攝。

成功旅社遭破壞，引來眾人的關心。鐘武達攝。

彰化縣溪州成功旅社是一群年輕人用創意活化的老建築，目前開設有農用書店，還同時販賣溪州尚水米，不料，今天凌晨卻遭人惡意破壞，不僅偷走60年歷史的門牌、還留下骯髒字眼及疑似冒用的電話號碼，店方已經報警處理。

農用書店店長巫宛萍說，歹徒應該是在昨天晚上9點30分以後至今天凌晨間犯案，他們除了偷門牌，還破壞成功旅社大門上的春聯，更在戶外的留言板上用粉筆寫下連串的低俗字眼，包括「吃了會死人，不要在這裡賣」等。

歹徒不知道是故意惡整、或是公然挑釁，甚至還在現場寫下3支電話號碼，其中有2支是手機，1支則是竹塘鄉公所的公務電話。

農用書店員工表示，上午9點上班，發現成功旅社的門面遭到蓄意破壞，全部都傻眼，隨即向北斗警方報案。

員工表示，因為成功旅社很單純是個文青與青農發揮創意的場所，為何會遭人破壞，實在想不透，希望警方能夠早日揪出黑手。

(中時)