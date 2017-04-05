溪州成功旅社遭惡意破壞 歹徒偷門牌留穢言
彰化縣溪州成功旅社是一群年輕人用創意活化的老建築，目前開設有農用書店，還同時販賣溪州尚水米，不料，今天凌晨卻遭人惡意破壞，不僅偷走60年歷史的門牌、還留下骯髒字眼及疑似冒用的電話號碼，店方已經報警處理。
農用書店店長巫宛萍說，歹徒應該是在昨天晚上9點30分以後至今天凌晨間犯案，他們除了偷門牌，還破壞成功旅社大門上的春聯，更在戶外的留言板上用粉筆寫下連串的低俗字眼，包括「吃了會死人，不要在這裡賣」等。
歹徒不知道是故意惡整、或是公然挑釁，甚至還在現場寫下3支電話號碼，其中有2支是手機，1支則是竹塘鄉公所的公務電話。
農用書店員工表示，上午9點上班，發現成功旅社的門面遭到蓄意破壞，全部都傻眼，隨即向北斗警方報案。
員工表示，因為成功旅社很單純是個文青與青農發揮創意的場所，為何會遭人破壞，實在想不透，希望警方能夠早日揪出黑手。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。