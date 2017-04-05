澎湖海菜盛產期 漁民大豐收

我要評比

澎湖野生海菜，在地人又稱「青菜仔」，時序正值盛產期，澎湖各地海岸線一片綠油油，蔚為奇景，漁婦們大豐收笑呵呵，就連日本人也專程跨海來收購。

澎湖海菜品質一級棒，外觀呈現鮮嫩翠綠色，主要生長於海岸線礁岩潮間帶，純天然、零汙染、野生長成。

每年春季約3個月是海菜盛產期，與冬天生產的「黑金」野生紫菜相呼應，澎湖海菜也有個俏皮綽號叫「綠金」。

澎湖水試所指出，海菜營養價值高，富含多量的果膠、海藻膠等，屬於高膳食纖維的低熱量食物，可促進胃腸蠕動幫助消化、防止心血管疾病等；尤其近期研究報告發現，萃取的多醣體更能有效預防腸病毒。

連日來澎湖海邊多是漁村婦女下海蹓撈海菜的人潮，全部人工採集，徒手撿拾或用竹條細網一次次一點點撈取；事後還需要經過多次清洗，去除細沙及雜質再曝曬，過程非常繁瑣。

市面上濕海菜1台斤約50元，價格低廉，漁婦們辛苦一整天只有數百元收穫，雖然不符合經濟效益，但也賺些外快貼補家用。

批發商表示，澎湖海菜純天然野生，物美價廉大受好評，品質更勝於韓國的人工養殖海菜，深獲日本消費者青睞，不惜千里迢迢跨海來搶購，目前日本市場占有率高達6成，幾乎全來自澎湖海菜。

(中時)