澎湖海菜盛產期 漁民大豐收
澎湖野生海菜，在地人又稱「青菜仔」，時序正值盛產期，澎湖各地海岸線一片綠油油，蔚為奇景，漁婦們大豐收笑呵呵，就連日本人也專程跨海來收購。
澎湖海菜品質一級棒，外觀呈現鮮嫩翠綠色，主要生長於海岸線礁岩潮間帶，純天然、零汙染、野生長成。
每年春季約3個月是海菜盛產期，與冬天生產的「黑金」野生紫菜相呼應，澎湖海菜也有個俏皮綽號叫「綠金」。
澎湖水試所指出，海菜營養價值高，富含多量的果膠、海藻膠等，屬於高膳食纖維的低熱量食物，可促進胃腸蠕動幫助消化、防止心血管疾病等；尤其近期研究報告發現，萃取的多醣體更能有效預防腸病毒。
連日來澎湖海邊多是漁村婦女下海蹓撈海菜的人潮，全部人工採集，徒手撿拾或用竹條細網一次次一點點撈取；事後還需要經過多次清洗，去除細沙及雜質再曝曬，過程非常繁瑣。
市面上濕海菜1台斤約50元，價格低廉，漁婦們辛苦一整天只有數百元收穫，雖然不符合經濟效益，但也賺些外快貼補家用。
批發商表示，澎湖海菜純天然野生，物美價廉大受好評，品質更勝於韓國的人工養殖海菜，深獲日本消費者青睞，不惜千里迢迢跨海來搶購，目前日本市場占有率高達6成，幾乎全來自澎湖海菜。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。