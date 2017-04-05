「木棉花」又稱「英雄花」！新北賞花10秘境報你知
別以為四月只有櫻花，台灣的木棉花盛開時的壯麗也很美！又到了木棉花開的日子，木棉花外觀變化多，春天來時，樹上一片橙紅；夏天來時綠葉成蔭；秋天來時枝葉蕭瑟；冬天來時寒樹禿枝，四季展現不同的變化。木棉花約3～4月開花，先開花後長葉，樹形具有陽剛之美，又被稱作「英雄花」。
木棉的原產地印度、馬來群島和菲律賓群島，是一種在熱帶及亞熱帶地區生長的落葉大喬木，高10～25公尺，樹幹基部密生瘤刺。
在新北市可見到較多木棉花分布的區域，包含八里、三重、蘆洲、新莊、深坑、永和等區域。木棉花在我們生活中處處可見，木棉花的花語：「珍惜你身邊的人，珍惜你眼前的幸福」，下次看到木棉花時，別忘了提醒自己應該好好珍惜身旁的人、事、物。
新北市政府綠美化環境景觀處謝宏偉處長表示：「木棉花花期約在3～4月，花雖美但當木棉花掉落於路面上，若踩過或壓過落花容易打滑，請民眾小心道路安全。
尤其是騎乘機車或腳踏車的朋友請減速慢行。木棉蒴果中的棉絮也可能引發呼吸道不適甚至過敏，為避免危害，景觀處及區公所會適度先行將果實摘除，以防範棉絮過度飛散。」
(中時電子報)
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