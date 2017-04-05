澎湖縣警察局添購電腦資訊設備 強化科技提升警政服務

我要評比

為因應資訊科技發展，落實警政署署長「科技建警」工作目標，澎湖縣警察局除了建置視訊會議設備外，本年度更爭取經費添購電腦主機150部、螢幕178部及筆記型電腦1部配發給各單位使用。

警察局局長劉祥浤表示增添此批資訊設備除能提升整體e化警政科技，更能增進同仁執勤品質與服務效率，強化菊島治安與觀光警政服務效能。期勉大家善用科技設備於服務民眾及犯罪偵查工作上，讓澎湖朝智慧城市的方向大步邁進。

(中時)