爭取前瞻改頭換面 高市追列2百億元

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(中央社記者王淑芬高雄5日電)高雄市在前瞻基礎建設計畫中爭取到逾新台幣1700億元的軌道建設經費，副市長許立明今天指出，市府再整合追列約227億元水環境和路平計畫等，盼未來8年的高雄市可以改頭換面。

高雄市在前瞻計畫中，將捷運黃線納入，還有捷運紅線路竹延伸線共有1758億元建設經費，綠能建設含興達港建設「高雄海洋科技產業專區」投入55億發展風力發電；數位建設也將投資10億元在亞洲新灣區建立「Fun Tech體感科技園區」等。

許立明在市政會議後指出，水利和工務局等單位積極和中央溝通，盼奠定高雄市未來8年有更好的發展，也改頭換面。

水利局提出的水環境改善計畫包括恢復水岸生命力、營造親水亮點及永續水環境等，包括鳳山、後勁、典寶溪等河川改善，經費約35億元。河水排水改善計畫共104件，約70億元。水環境再生水工程方面，要建置臨海污水處理廠取水管線等，約7億6000萬元。

水利局說，再生水方面可望繼鳳山污水廠之後，在臨海工業區污水廠可以建置每天提供約4萬噸再生水，以紓解工業區的供水問題。

工務局提升道路品質計畫，含道路品質改善、城鄉道路路平、港區和工業區路平計畫及演海聯外道路路平計畫等共約120億元。

許立明說，市府正盤點基礎建設的需求，要求各局處上緊發條積極彙整建設計畫，盼為高雄市未來的發展注入新生機。1060405

(中央社)