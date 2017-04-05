北市議員召公聽會 籲幼兒園長能代教學

我要評比

國民黨籍台北市議員王鴻薇、徐弘庭等人今天召開「一例一休對幼兒園衝擊與對策」公聽會，並主張私幼應比照公幼，讓園長能到班內代班，及為顧及學童安全，應增加CPR研習班次。

議員王鴻薇、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎等人今天與近百名幼保人員在台北議會召開「一例一休對幼兒園衝擊與對策」公聽會，並由幼保代表等人說明私幼、公幼目前遭遇的困境。

王鴻薇指出，私幼在一例一休衝擊下，除教師、幼保員本身事假、病假、產假等問題外，也面臨人力不足問題，但本身是合格教師的園長，卻無法在班級內代班，若代班遭發現還會遭罰，希望能比照公立幼兒園，讓園長能夠代班，解決人力不足問題。

她也說，基於幼兒安全，規定幼兒園教師必須取得CPR證照，但因研習班不足，教師必須上網搶限量名額，希望公部門能增加班次、或採預約制，讓教師能專注教育。1060405

(中央社)