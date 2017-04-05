自殺頻仍 醫師籲心理問題勿諱疾忌醫
高市今天發生兩起疑似自殺案件，奪走3條性命，其中1人正值18歲花樣年華，令人唏噓。精神科醫師呼籲，心理問題不要諱疾忌醫，向前邁出一小步就醫，可能就是翻轉人生的一大步。
義大大昌醫院精神科主治醫師葉偉強說，社會病了跟民眾長期的精神醫療迷思有關；藉由精神與身心治療，促進身心健康、發展正向的人際關係、和諧的家庭關係及安定的社會。
他認為，台灣精神醫療發展至今數十年，大家仍難免對精神科有不同程度的排斥感和迷思；一提到精神科，腦海馬上聯想到精神病、失常的負面刻板印象，到精神科就診也很怕被貼上標籤。
葉偉強又說，他臨床上接到不少醫師轉介的患者，一聽到精神科，就疑惑「我只是身體不舒服，為什麼叫我去看精神科？」
不過，葉偉強還是有治療成功的病例，他說，有名55歲的焦慮症患者，36歲那年起一直被失眠所苦，痛苦到想去撞牆，4年前來求診，配合藥物治療及他的心理輔導一陣子後康復了。
他表示，精神醫學涵蓋生命科學、神經科學、行為科學、心理社會學、人文科學等領域，是以人為中心的醫療服務，抱持尊重、接納、關懷、同理的態度，強調身心社會平衡發展。
他指出，精神醫療醫病關係有如夥伴關係，運用多元豐富的專業知識和臨床技巧，協助患者處困擾。精神醫療的範圍廣泛包含，各種思覺、情緒、行為、認知功能失調，身心困擾，失眠、壓力失調、人際關係適應困難、家庭關係困擾等。1060405
(中央社)
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