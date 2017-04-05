清明祭祖請笑納 11萬紙紮藍寶堅尼

每年清明祭祖，是星馬地區華人非常重視的傳統節日，但隨著時代進步，祭品更是五花八門，大馬地區有民眾砸下重金，打造紙紮的藍寶堅尼跑車給往生的親人。

新加坡華人社群裡多半會到販售金紙店的實體店面，選購諸如冥紙、香燭等祭品，近年來則有年輕華人相繼透過網路金紙店，選購祭品。

不過，老一輩的新加坡華人社群仍多選購冥鈔為主，讓往生親人有錢可花，不致挨餓受凍。

新加坡牛車水裡的金紙店販售的冥鈔，各種幣值都有，幣值面額大小不一，甚至有上億萬元的冥紙，其他諸如紙紮洋房等，就是要讓往生的親人有錢花、有洋樓可以安心居住。

值得一提的是，這裡更有販賣護照、飛機票、船票、車票及信用卡等祭品，方便往生親人跨國界旅行，祭品種類五花八門。

大馬媒體「星洲網」最近報導說，大馬有民眾砸下重金，以馬幣1萬6800元（約新台幣11萬餘元）訂製一輛和實體相同體積大小的藍寶堅尼跑車。

這輛藍寶堅尼跑車雖然是以紙紮方式製作，但外型比例均十分逼真，報導說，以藍寶堅尼跑車紀念往生親人，的確豪氣十足。

報導引述這家製作藍寶堅尼跑車的業者說，除了以跑車祭奠往生者外，也有人要求訂製重機、飛機、遊艇、古董車。1060405

(中央社)