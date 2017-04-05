清明掃墓 大陸發生假清潔員偷祭品再兜售
清明祭掃親人，墓前擺滿鮮花、糕點和水果，有人見到這些豐盛的祭品，便心生貪念，偷來再售。北京石景山區八寶山人民公墓內，4日發生有男子假扮清潔人員，將新鮮的水果、糕點裝入麻袋後盜走準備再售，被公墓巡邏員現場抓獲。
《北京晚報》報導，據目擊者王女士說，她祭奠親人後準備離開，走到一個拐角處發現，一名男子正將多個墓碑前的祭品快速收入麻袋。男子辯稱是保潔員，收的是爛東西。
這時，公墓巡邏員趕到現場，責令男子打開麻袋。王女士看到，兩個麻袋裡裝滿了各式新鮮水果和糕點。男子被巡邏員帶走時還口中唸唸有詞地辯解著。
八寶山人民公墓相關負責人表示，該嫌疑男子被扣下後，已交由屬地公安民警處置。由於墓區面積達到400畝，儘管祭品丟失情況在逐年減少，但仍有個別案例發生。
據瞭解，公墓旁曾建有舊貨市場，總有外來人員到墓區「撿東西」再賣。清明期間祭品豐盛，這些人就更加肆無忌憚。為防範此類現象，今年人民公墓新聘用了30名臨時保安，又從北京工業大學招募來40名學生志願者進行巡邏。
(旺報)
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