警消退休年齡不變 段宜康批林國春妖言惑眾

民進黨立委段宜康今天表示，新北市議員林國春明知年金國是會議，或是已出現的修法版本，都沒有改變警消人員退休年齡的條文，他卻公開說瞎話，「妖言惑眾，其心可誅」。

新北市議員林國春日前在抗議年金改革遊行活動中，怒嗆總統蔡英文「該不該殺」，引發爭議，今天周刊報導他已半年不回家，逼妻子離婚。

段宜康上午在臉書發文表示，林國春的婚姻關係，是他家的事。但他明知在年金改革的冗長會議過程中，從沒有人要求改變警消人員的退休年齡。

他說，年金國是會議結論，和現在已經出現的修法版本，也都沒有改變警消退休年齡的條文。林國春卻可以公開說瞎話：「現在要把警消人員退休年齡改成65歲」謊言惑眾，其心可誅。1060405

(中央社)