霞海城隍廟靈驗 日韓民眾寄來物產答謝

台北霞海城隍廟月老靈驗，造就許多對佳偶，近幾年常收到國外民眾的「答謝包裹」，尤其以日、韓居多，多半是當地物產，廟方表示，即使帶月老「出國交流」，也會遇到答謝民眾。（圖取自台北霞海城隍廟臉書）中央社記者梁珮綺傳真 106年4月5日

台北霞海城隍廟月老靈驗，造就許多對佳偶，近幾年常收到國外民眾的「答謝包裹」，尤其以日、韓居多，多半是當地物產，廟方表示，即使帶月老「出國交流」，也會遇到答謝民眾。

位於迪化街的台北霞海城隍廟，月老相當靈驗，遠近馳名，廟方前幾天收到一份遠自韓國的答謝包裹，打開一看，裝著許多韓國的餅乾、糖果，還附上一張小紙條，原來是一名旅居在韓國的山東民眾，表達感謝之情。

小紙條寫著「感謝台北霞海城隍廟唷！我在2017年1月1日那天過來祈禱姻緣，和希望自己今年可以順利畢業，現在我已經畢業，所以感謝月老和所有神靈們，另外希望月老快點讓我找到遇見我的另一伴愛人喲～感謝！！！」

城隍廟文宣吳孟寰表示，幾乎每1、2個月就會收到感謝信，若是國內民眾，會直接寄送喜餅，國外會寄送家鄉物產，「收過最多的是日本。」除寄包裹，也曾遇過大阪民眾帶著大阪燒到廟宇，向月老答謝。

此外，吳孟寰說，去年、今年帶月老到日本沖繩、靜岡交流，沒想到當場也有日本人前來答謝，「覺得很特別，他們很有心。」而今年遠赴靜岡，也特別帶了台灣物產前往，如李亭香的姻緣餅、茶米露、偶戲偶等，推廣台灣在地文化。1060405

(中央社)