埔基醫院獲X光巡迴車 深入山地做檢查

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防結核病，埔里基督教醫院今天獲贈「X光巡迴車」，將可主動深入南投縣仁愛鄉，免費為居民進行胸部X光檢查、癌症篩檢。

衛生福利部疾病管制署今天上午在埔里基督教醫院，舉行X光巡迴車捐車儀式，由埔基福音志工以嘹亮歌聲歡唱迎賓曲揭開序幕，衛福部疾管署、南投縣政府衛生局、埔里基督教醫院等單位人員出席，氣氛熱鬧。

埔里基督教醫院表示，台灣推動結核病防治工作，南投縣結核病每10萬人口發生率下降，雖然縣內山地鄉結核病發生率也逐年下降，但相對危險性仍為全國4倍多，且山地偏鄉就醫不便，更需主動提供在地服務。

埔基醫院表示，南投縣結核病防治工作重要策略包括高風險族群主動篩檢、以病人為中心的整合照護策略，有鑑於山地偏鄉交通不便、醫療資源缺乏，承作信義鄉、仁愛鄉「全民健康保險山地離島區醫療給付效益提昇計畫」的醫院，辦理結核病主動篩檢及診療。

埔基醫院院長陳恒常說，埔基為承做仁愛鄉的醫院，感謝中央及地方重視偏遠地區資源不足問題，捐贈「X光巡迴車」，讓埔基醫療人員可深入仁愛鄉各村落，免費提供胸部X光檢查、癌症篩檢，讓山地鄉居民擁有更健康生活。1060405

(中央社)