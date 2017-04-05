埔基醫院獲X光巡迴車 深入山地做檢查
防結核病，埔里基督教醫院今天獲贈「X光巡迴車」，將可主動深入南投縣仁愛鄉，免費為居民進行胸部X光檢查、癌症篩檢。
衛生福利部疾病管制署今天上午在埔里基督教醫院，舉行X光巡迴車捐車儀式，由埔基福音志工以嘹亮歌聲歡唱迎賓曲揭開序幕，衛福部疾管署、南投縣政府衛生局、埔里基督教醫院等單位人員出席，氣氛熱鬧。
埔里基督教醫院表示，台灣推動結核病防治工作，南投縣結核病每10萬人口發生率下降，雖然縣內山地鄉結核病發生率也逐年下降，但相對危險性仍為全國4倍多，且山地偏鄉就醫不便，更需主動提供在地服務。
埔基醫院表示，南投縣結核病防治工作重要策略包括高風險族群主動篩檢、以病人為中心的整合照護策略，有鑑於山地偏鄉交通不便、醫療資源缺乏，承作信義鄉、仁愛鄉「全民健康保險山地離島區醫療給付效益提昇計畫」的醫院，辦理結核病主動篩檢及診療。
埔基醫院院長陳恒常說，埔基為承做仁愛鄉的醫院，感謝中央及地方重視偏遠地區資源不足問題，捐贈「X光巡迴車」，讓埔基醫療人員可深入仁愛鄉各村落，免費提供胸部X光檢查、癌症篩檢，讓山地鄉居民擁有更健康生活。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。