第二條輕軌107年測試 陳菊訪法廠總部

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高雄市第二條輕軌已經動工，採用法國Alstom（阿爾斯通）系統，市長陳菊關注系統與建置情形，赴法國參訪，今天拜會Alstom法國總部拜訪，並考察蘭斯一帶的輕軌系統。

環狀輕軌是高雄市重要的綠色運輸建設，為關注第二階段工程進度，及了解即將採用的車輛特性，陳菊偕高市議長康裕成，赴法國考察並赴Alstom法國總部拜訪。

高雄環狀輕軌分兩階段發包施工，第一階段的水岸輕軌已局部上路通車，第二階段路網約13.4公里，去年由中鋼公司得標，將採用Alstom設計製造的車輛，第一列車預計2018年8月底運抵高雄，9月進行測試。

Alstom公司由績效長Dominique Pouliquen等人簡報說明輕軌車輛特色及高雄輕軌計畫工作構想。

捷運局說，Alstom是知名軌道運輸技術廠商，在全球銷售超過2300列輕軌列車。該公司2002年就開始發展無架空線技術，目前包括法國的波爾多Bordeaux、昂熱Angers及蘭斯Reims；阿拉伯聯合大公國的杜拜Dubai等城市都採用此系統。

捷運局說，高雄輕軌採用該公司最新超級電容儲能技術，全線無架空線，兼具節能效益。

陳菊期許中鋼及Alstom秉持信譽與專業能力，如期如質完成二階輕軌工程。1060405

(中央社)