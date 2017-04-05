視察時視訊連線差 柯文哲：LINE比較可靠

台北市長柯文哲今天視察並勘驗消防相關設施運作時，發現視訊連線不佳，他受訪時說，「用LINE跟YouTube」可能還比較可靠。北市添購逾600萬運輸車，盼加強災害搶救。

消防局在市政大樓東門廣場設置前進指揮所，台北市長柯文哲特別前往視察並勘驗設施運作。

消防局派員向柯文哲報告前進指揮所各項裝備器材功能，並在現場模擬重大災害事件發生時，前進指揮所設置及演練，像狀況回報及現場影像傳輸等。

柯文哲總結時也勉勵消防局，他說，消防局是最認真且穩紮穩打的局處，每年都會派員至各國觀摩，希望繼續努力，把國外先進技術帶回台。

柯文哲受訪時被問及剛剛視察時發現視訊連線不佳，柯文哲表示，其實「用LINE跟YouTube」可能還比較可靠，但剛剛出現的問題都已紀錄，會檢討。

消防局說，歷經復興航空空難事件及八仙塵爆案後，秉持「沒有最好，只有更好」精神，特購置4輛前進指揮所器材運輸車，包含前進指揮所運作相關器材設備，每輛運輸車價格約638萬元，及1輛大量傷患病患器材車，價格約300多萬元，內有支架式快速搭設帳篷、資通訊設備及各項幕僚相關配件等。

消防局說，盼透過資通訊設備掌握即時狀況，與台北市災害應變中心協同運作，統籌調度及運用整體救災資源，以利執行災害搶救。1060405

(中央社)