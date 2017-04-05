視察時視訊連線差 柯文哲：LINE比較可靠
台北市長柯文哲今天視察並勘驗消防相關設施運作時，發現視訊連線不佳，他受訪時說，「用LINE跟YouTube」可能還比較可靠。北市添購逾600萬運輸車，盼加強災害搶救。
消防局在市政大樓東門廣場設置前進指揮所，台北市長柯文哲特別前往視察並勘驗設施運作。
消防局派員向柯文哲報告前進指揮所各項裝備器材功能，並在現場模擬重大災害事件發生時，前進指揮所設置及演練，像狀況回報及現場影像傳輸等。
柯文哲總結時也勉勵消防局，他說，消防局是最認真且穩紮穩打的局處，每年都會派員至各國觀摩，希望繼續努力，把國外先進技術帶回台。
柯文哲受訪時被問及剛剛視察時發現視訊連線不佳，柯文哲表示，其實「用LINE跟YouTube」可能還比較可靠，但剛剛出現的問題都已紀錄，會檢討。
消防局說，歷經復興航空空難事件及八仙塵爆案後，秉持「沒有最好，只有更好」精神，特購置4輛前進指揮所器材運輸車，包含前進指揮所運作相關器材設備，每輛運輸車價格約638萬元，及1輛大量傷患病患器材車，價格約300多萬元，內有支架式快速搭設帳篷、資通訊設備及各項幕僚相關配件等。
消防局說，盼透過資通訊設備掌握即時狀況，與台北市災害應變中心協同運作，統籌調度及運用整體救災資源，以利執行災害搶救。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。