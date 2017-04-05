教廷關懷人類發展 慈濟受邀傳愛
天主教教廷「促進全人類發展部」在梵蒂岡舉辦「促進人類發展之國際研討會」，全球與會者超過350名，與會者大多為天主教代表，慈濟醫療志業執行長林俊龍是唯一的台灣代表，也是唯一的佛教代表並發表演說。
慈濟基金會今天表示，研討會於2日至4日在梵蒂岡舉辦，林俊龍代表前往並發表演說。林俊龍指出，證嚴法師和全球慈濟人都是以一念平等之心，跨越種族、宗教、國界等，推動慈善人道救援。
林俊龍也向與會者分享慈濟與天主教互動的訊息，包含援助厄瓜多教堂的重建、援建海地天主教學校、菲律賓整修獨魯萬教堂、在獅子山與明愛會、希利基金會合作幫助受伊波拉疫情影響的家庭等。
慈濟基金會指出，慈濟在國際救援與關懷，獲得教廷多次邀約與會，2016年11月3日，教廷「宗教對話委員會」邀請台灣慈濟基金會代表，至梵蒂岡與教宗晤敘；同年11月28日，梵蒂岡「宗座移民暨觀光理事會」再度邀請台灣慈濟基金會推薦留學生代表與會。1060405
(中央社)
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