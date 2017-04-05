香港民主思路將訪台 拜會立院陸委會
香港民主思路應台灣中華港澳之友協會邀請，將於5日到8日赴台灣交流，以了解當地最新政局和年輕人參政情況等。
民主思路公布，訪問團有8人，行程4天，期間將會進行拜會和參加座談會，包括拜會立法院副院長蔡其昌、行政院大陸委員會副主任張天欽等。
民主思路表示，希望藉著此行了解台灣最新的政治環境，以及當地年輕人參與政治的情況。
他們也希望透過行程了解海峽兩岸過去及現時的交流情況和溝通經驗，包括台灣內部不同組織的對話機制，以及台灣民間和北京對話的經驗等。
訪問團成員有召集人湯家驊，理事宋恩榮、宋陳寶蓮、龍家麟、黃梓謙、麥嘉晉、陳之望和總經理阮子敏。
湯家驊是香港大律師，原是泛民主派的公民黨成員，但由於與公民黨的政治理念不同，後來成立了民主思路，在繼續爭取民主之餘，願意與北京方面進行對話。
分析指出，民主思路走的是中間或溫和路線，希望在當前泛民和北京之間沒有對話的兩極情況下，找到一條既可促進香港民主發展、又為北京接受的路線。1060405
(中央社)
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