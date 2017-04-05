澎湖縣實施106年萬安40號軍民聯合防空演習訊息
澎湖縣106年萬安40號演習，訂於5月24(星期三)13時30分開始發放警報，於14時發放解除警報，實施30分鐘人、車疏散避難及交通管制。
演習當日13時30分，國家災害防救科技中心(NCDR)災害訊息廣播平台，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束之訊息，以使轄內所有人員掌握警報訊息，讓民眾了解演習方式，以免聽到警報(震動或訊息文字)不知是發生何事。
本次演習澎湖地區採有預告方式實施人、車管制，請鄉親於演習警報發放後，立即實施防空疏散避難。另提醒大家，在演習期間注意事項：一、演習警報發放後，人、車一律就近疏散避難，居家民眾應立即關閉門窗，熄滅燈火電源，迅速進入屋內、自家地下室或指定之避難室避難。
二、在街道(郊外)之行人，請依憲、警及民防人員引導迅速進入附近之避難處所實施避難。如不依憲、警、民防人員引導實施避難，將依民防法第25條第2款規定，處新臺幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。各路口實施交通管制，希望民眾能事先準備，避免影響生活作息。
(中時)
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