NBA》勇士獵殺灰狼 12連勝輕鬆到手

克雷湯普生攻下41分，助勇士獵殺灰狼，12連勝輕鬆到手。（美聯社）

王者之師勇士隊5日在主場談笑用兵，克雷湯普生攻下41分，生涯第10次單場得分超過40分，121比107獵殺灰狼，12連勝輕鬆到手，本季第二次寫下12連勝佳績。

勇士在拿下此勝之後，本季戰績來到64勝14敗，同日也有出賽的馬刺則在延長賽中95比89力擒灰熊，60勝17敗，勇士只要在6日的「背靠背」之戰中擊敗太陽，就能成為全聯盟勝率最高的球隊，並且擁有季後賽所有系列賽的主場優勢。

勇士此役13名球員輪番上陣，除了克雷湯普生外，史提芬柯瑞19分、9助攻，巴恩斯12分，伊戈達拉11分。

總教練科爾已決定6日在客場打太陽的時候讓卓雷蒙格林與伊戈達拉輪休，儲備季後賽戰力。而即將傷癒歸隊的杜蘭特也在賽前和隊友進行肢體對抗，看來狀態不錯，9日與鵜鶘交手時就能看到他的身影，

此外，這場比賽發生小插曲，第一節剩下1分04秒灰狼葛基傑在籃下假動作晃開了防守者麥基然後起身跳投，但在半空中的麥基卻又右手肘狠狠地敲在葛基傑的肩膀上，氣不過的葛基傑從後面推了麥基一把，麥基立馬轉身雙手用力回推葛基傑，雙方人馬齊聚，衝突險些發生，幸好在裁判的制止下才化解了這次危機，結果麥基的手肘動作被吹了一級惡意犯規，兩人互推各打五十大板雙方各領一個技術犯規了事。

(中時電子報)