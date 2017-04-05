澎湖馬公樂齡學習中心行動教室宅配課程至虎井
澎湖縣馬公市樂齡學習中心為了服務本市更多的高齡長輩，行動教室列車於今年持續展開，並深入馬公市離島地區虎井與桶盤，4月3日特地前往虎井嶼，希望讓馬公市各個角落都有樂齡的身影，一起活到老學到老。
馬公市樂齡學習中心主任葉竹林表示，樂齡學習政策是由教育部推動，希望大家活到老學到老，各位年輕時為家庭付出，沒有好好愛自己，現在有點年紀了，就是要真正的過著自己的人生。樂齡志工及師資們都各有專長並持續進修，將所學再教給各位長者，希望大家都能快樂學習。
虎井樂齡課程首先由衛生所護士來做衛生保健宣導，像是清明掃墓時最常見的恙蟲病，還有預防登革熱以及如何清除孳生源等等，宣導結束更展開有獎徵答，鄉親參與相當熱烈。
除此之外，樂齡中心更安排交通隊員警共同來到虎井做交通安全宣導，並由已經過受訓成為路老師之志工，為鄉親講解用路安全以及用藥安全，像是「用藥五不」不聽、不信、不買、不吃、不推薦，就是希望長者們不要隨便聽信不合格藥品隨意亂吃，危害自身健康。
馬公市樂齡學習中心所安排的課程非常豐富，有有獎徵答寓教於樂，更有美食DIY，這次在虎井展開的課程是教鄉親利用白木耳做冰糖燕窩等等。
馬公市長葉竹林說，長輩們繼續學習是活躍退休生活的重要關鍵，馬公市樂齡學習中心期待結合社區內熱心人士志願參與協助推動樂齡關懷工作，以提升長輩生活健康品質，藉由不斷的學習以及團體的互動、分享，讓長輩們的生活更加豐富精采，歡迎各地鄉親踴躍參加。
(中時)
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