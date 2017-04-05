互毆案 李妍憬願和解 司機堅持求償15萬

李妍憬和運將毆案願和解司機不肯，北院審查庭開庭後決定送刑庭分案另審。(王己由攝)

本名李妍謹的藝人李姸憬，去年10月30日凌晨，在北市東區參加萬聖節狂歡派對後，和女性友人劉謙柔帶著醉意搭小黃離開，因不滿運將賀業輝急煞又猛催油門，讓2人想嘔吐，與運將當街上演全武行，案經檢方起訴，台北地方法院今(5)日再度開庭，李姸憬當庭認罪，並3度泣訴「有錯就認錯」，希望無條件和解，但賀業輝堅持求償15萬，在無法達成共識下，審查庭法官決定將本案後送刑庭重新分案審理。

北院審查庭法官，上午11點20分第二次開庭，上次未收到傳票未出庭的賀業輝首次到庭，他不認罪，還自認案發當時行車速度合理，強調當時唯一清醒的是他，事件迄今半年多，起訴內容完全與事實不符，更說「我才是被害人」，也希望可談和解，但李姸憬從頭到尾都說無條件和解，「我們沒有可以談的點」。

雖然李姸憬明確表態要和解，法官和公訴檢察官也一再曉諭，並對賀仔細分析利害關係，表示本案雙方都有判決有罪的訴訟風險。甚至檢察官還說，為了蒞庭公訴仔細看過卷證資料，李妍憬已認罪，也有相當把握未來能讓賀定罪，特別是案發時行車紀錄器顯示時速70公里，和賀的說法不盡相符，希望賀要想清楚，也可民刑事分離，雙方都撤告刑事、再談民事賠償問題，如此對自己才有利。

庭訊中，李妍憬3度落淚泣訴，表示本案的發生，讓她生活受到很大影響，好幾個月沒有工作，每晚必須吃安眠藥才能睡覺。李還說，她知道繼續打官司，可能會讓她有前科，但她想說「難道我是藝人就得要賠償，不能要求我的利益、不能要求我的損失嗎？我已放下這些東西，希望雙方和解。」

賀業輝也說，這件事發生讓他影響很大，兩個多月沒有開車，甚至無法出門，但他就是無法接受無條件和解。

為讓雙方有轉寰空間和降低情緒，法官一度休庭，但繼續開庭後，李妍憬雖表明願再談和解，但賀業輝仍堅持不可能無條件和解，歷經近1個半小時的庭訊，法官最後裁定，因本案還須時間調查和審理，依北院分案規定將全案移送刑庭審理。

(中時)