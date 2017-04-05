程委會無共識 議程草案報院會處理

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立法院程序委員會今天處理7日院會議程草案，民進黨立法院黨團欲將促轉條例草案列為討論事項第一案，國、親兩黨團則主張將食安議題列第一案，朝野無共識，決議提報院會處理。

立法院程序委員會今天討論本7日院會的議事日程草案，朝野黨團各自提出希望的議程順序。

民進黨團提議將促進轉型正義條例草案增列為討論事項第一案；國民黨團與親民黨團則希望將禁止含有瘦肉精美豬進口的決議列為第一案，最終協商朝野無法達成共識，會議主席、國民黨立委曾銘宗宣布，議事日程草案提報院會處理。1060405

(中央社)