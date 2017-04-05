疑無力還債帶腦麻女兒輕生 父女雙亡

高雄市鳥松區今天發生父女自殺雙亡人倫悲劇，陳姓男子疑因失業又背負上百萬債務，帶著18歲腦麻女兒在路旁引排氣管廢氣自盡。

警方說，在鳥松區大同路公墓進行道路施工的1名工人清晨6時餘發現，路邊一輛發動中的銀色汽車排氣管接到右前乘客座車窗，駕駛座內的男子及後座的1名女子動也不動，連忙報警。

警消趕到，兩人已氣絕身亡，循車號查出死者是54歲的陳姓男子及其18歲女兒，並通知陳妻前來確認身分，陳妻到場崩潰大哭，陳男住在屏東的哥哥也隨後趕到，也是悲痛不已。

現場未留遺書，陳妻向警方表示，陳男失業一陣子，有背負近百萬元債務，因債務問題無法處理，之前就有尋短念頭，還曾說過，「如果要走，就要帶腦麻女兒一起走」。

警方隨後將陳姓父女遺體移往高雄市立殯儀館，報請檢方相驗。

高市社會局表示，陳家共育有兩子一女，長子19歲，次子11歲，身故的18歲陳女是家中長女，她因自小腦麻、多重障礙，陳家每月領有新台幣4872元身障津貼。陳家先前無家暴或向該社會局申請急難救助紀錄，也非列管低收入戶，發生父女雙亡憾事，已派社工前往關懷並協助家屬善後。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060405

(中央社)