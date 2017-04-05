大陸也開發可回收火箭：用降落傘和氣囊

大陸長征系列火箭在主火箭旁邊有多枚助推火箭，大陸航太局打算用降落傘和安全氣囊來收回再使用，以降低發射成本。(圖/新華網)

可重複使用的火箭是太空探索的主流發展方向，最大的好處就是大幅降低太空運輸的成本。自詡要在太空領域上超美趕俄的中國大陸，也決定開發自己的可回收再使用的火箭系統，至少是一部分。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，太空運輸如何重覆使用，真可說是各有千秋， NASA的太空梭從1976年到2011年的航行期間，達成70%的重覆使用率(太空梭本體、助推火箭)。如今SpaceX獵鷹9號(Falcon 9)火箭的第一截則是以火箭降落平台的方式完美落地。然而，相比於SpaceX那種高難度的科技，中國大陸航太局(CNSA)則是決一種簡單的方式來達成，也就是降落傘和氣囊。

在CNSA提出的概念中，回收的部分是助推火箭，以長征5型火箭為例，在第一截火箭的週邊有4具助推火箭，負責50%的推力，當火箭升高到平流層時，這些助推火箭就會分離，先燃盡剩餘燃料並減速之後，然後降落傘就會張開以減慢降落速度，離地面幾十公尺處就開啟安全氣囊讓火箭不致在撞擊地面時受損。

CNSA研究員鄧心語說：「相對於SpaceX的腳架降落法，現代火箭大多數無法同步採用。因為現代火箭發展的主流趨勢是，增加助推火箭的推力，並降低主火箭引擎的數量。這也是為什麼中國大陸、空中巴士公司、波音公司和洛克希德·馬丁公司都沒有採用與SpaceX類似的技術。」

大陸的回收火箭方案，目前只打算回收助推火箭。

美國太空梭的助推火箭在發射在一定高度後，會自動脫離，以降落傘落到海上。(圖/NASA)

當然，雖然安全氣囊和降落傘的方式在原理上簡單很多，但不意味整發展就一定很容易，因為很難控制降落傘的最後的著陸點。哈爾濱工業大學航天科學與力學系主任孫毅教授說：「承受重物的降落傘很不容易引導，可能會在落在某個熱帶島嶼的山頂，或者隱沒在某個森林裡面。而且如何設計安全氣囊，來保護火箭助推器也是必須面對的問題。」

太空梭的助推火箭落到海上後，由拖船拖回太空中心。(圖/NASA)

鄧心語則是士氣高昂，他每天樂於為此工作12小時，他認為如果這套簡易系統開發完成，很可能會成為多數太空火箭的主流回收方式。

事實上，當年美國在使用太空梭時，就是以降落傘的方式回收助推火箭，不過美國太空總署直接收助推火前落入大西洋中，由海水來負責最後的著陸吸震，因此並沒有設計安全氣囊來減低衝擊，但相應付出的代價就是，助推火箭會受到海水鹽份的侵蝕，因此使用次數也很有限。

(中時電子報)