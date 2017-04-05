傳美方要賣F-35 國防部樂觀其成

民進黨立委羅致政（見圖）5日在外交及國防委員會詢問台灣到底需不需要F-35？（劉宗龍攝）

民進黨立委羅致政5日在外交及國防委員會詢問台灣到底需不需要F-35？國防部戰略規畫司司長吳寶琨（右）答詢表示，台灣是需要的。（劉宗龍攝）

日本讀賣新聞日前以頭條報導「美國已將尖端戰機F-35與戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）列為對台出售標的」。民進黨立委羅致政5日在外交及國防委員會詢問台灣到底需不需要F-35？國防部戰略規畫司司長吳寶琨答詢表示，垂直起降和匿蹤功能都在下一代戰機需求範圍之內，因此，台灣是需要的；羅致政接著問如果美方要賣F-35，國防部態度為何？吳寶琨表示樂觀其成。

(中時)