真八卦！爆五月天首任鼓手達叔離團原因

五月天。(本報系資料照)

網友在PTT八卦版爆料達叔離開五月天之因。(取自PTT)

達叔離開五月天之因。(取自PTT)

五月天首任鼓手達叔（錢祐達）因為愚人節一個玩笑，讓冠佑既不舒服又難過，今（5日）達叔更在個人臉書發聲明，強調事先知道這個粉絲專頁的存在，但絕非自己開設，上頭所有發文、留言皆不是他所寫，也從未覬覦五月天的名利，但澄清文PO出沒多久，隨即刪除。

早前更有網友挖出手邊藏書《嗑樂‧搞團-台灣創作樂團紀事》，在PTT分享當初達叔離開五月天之因，原來冠佑是五月天第四任鼓手，而首任鼓手達叔是因為技術跟不上才退出，「因為專業技術上的問題，沒辦法得到團員認同，所以就換人」。

此外，該網友PO出的書中截圖，也清楚寫著「之前的鼓手，是阿信高中時的音樂玩伴，因為專業技術上的問題，沒辦法得到團員的認同，所以就換人了」，該網友也稱，書中訪談是錄音檔的內容，所以應該不太可能是加油添醋的東西，所以第一任鼓手想回去應該也不可能了，讓不少網友看了紛紛驚呼是真八卦！

(中時電子報)